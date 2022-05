Ciclista venezuelano morre após acidente em Maringá

Da Redação

Na tarde desta quarta-feira (25), um ciclista morreu em Maringá após se envolver em um acidente com um ônibus do Transporte Coletivo. A situação ocorreu por volta das 17h40 na Avenida Tuiuti, em frente ao Shopping Cidade. A vítima foi identificada como Cristian José Peres Velasques, de 21 anos e origem venezuelana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma roda do ônibus teria passado sobre ele. Ele estava acompanhado de outros dois amigos, que também estavam de bicicleta. De acordo com os Bombeiros, um ficou ferido, mas com escoriações leves. Equipes do Corpo do Bombeiros e do Samu prestaram atendimento, mas a morte foi confirmada ainda no local.

O corpo foi encaminhado ao IML de Maringá.

