Ciclista sofre queda e é atropelado por carro na PR-862

Um ciclista foi encaminhado com ferimentos graves para Santa Casa de Londrina depois de ser atropelado na PR-862, no contorno de Ibiporã. Acidente foi na tarde de terça-feira (30), por volta das 17h30.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o ciclista de 39 anos estava com sua bicicleta Highleve pela estrada das Três Figueiras e ao entrar a PR-862, no Km 9 + 750m, no sentido Ibiporã a Londrina caiu da bicicleta, ato contínuo um Fiat/Strada com placas de Cambé, que trafegava pela PR 862 atropelou a vítima que estava caído na pista de rolamento.

O ciclista foi encaminhado pela Ambulância da ECONORTE à Santa Casa de Londrina. A motorista do carro, de 28 anos, não teve ferimentos. Ela realizou o teste do etilômetro que apontou 0,00 ml/L.

