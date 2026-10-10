Ciclista salta de bicicleta e escapa de atropelamento no Paraná; veja o vídeo







Um ciclista conseguiu escapar por pouco de ser atingido por uma caminhonete que capotou várias vezes na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (10). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que o veículo desgovernado atinge a bicicleta, mas o homem consegue pular a tempo e sair ileso. Quatro pessoas da mesma família que estavam no carro sofreram ferimentos leves.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete seguia de Cascavel em direção a Guaíra, com destino final no Paraguai. Por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo cruzasse as duas pistas da rodovia até chegar à via marginal, onde capotou e atingiu a bicicleta. A caminhonete só parou ao invadir o pátio de uma metalúrgica localizada às margens da rodovia.





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Foto: REPRODUÇÃO Foto: REPRODUÇÃO

O veículo era ocupado por dois homens e duas mulheres, todos moradores de Cascavel. Devido à forte dinâmica do acidente, eles foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon para avaliação médica. O ciclista, que não se feriu no incidente, recusou atendimento médico.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Via Campo, responsável pelo trecho, que prestaram os primeiros socorros de forma conjunta. A PRF também esteve no local para organizar o trânsito na rodovia e na via marginal, além de acompanhar a remoção da caminhonete. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o acidente.





