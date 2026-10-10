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BR-163

Ciclista salta de bicicleta e escapa de atropelamento no Paraná; veja o vídeo

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (10) em Marechal Cândido Rondon. Quatro ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves

Escrito por Da Redação
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Acidente ocorreu na manhã deste sábado (10) em Marechal Cândido Rondon. Quatro ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves. tnonline



Um ciclista conseguiu escapar por pouco de ser atingido por uma caminhonete que capotou várias vezes na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (10). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que o veículo desgovernado atinge a bicicleta, mas o homem consegue pular a tempo e sair ileso. Quatro pessoas da mesma família que estavam no carro sofreram ferimentos leves.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete seguia de Cascavel em direção a Guaíra, com destino final no Paraguai. Por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo cruzasse as duas pistas da rodovia até chegar à via marginal, onde capotou e atingiu a bicicleta. A caminhonete só parou ao invadir o pátio de uma metalúrgica localizada às margens da rodovia.


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AutorFoto: REPRODUÇÃO

O veículo era ocupado por dois homens e duas mulheres, todos moradores de Cascavel. Devido à forte dinâmica do acidente, eles foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Cândido Rondon para avaliação médica. O ciclista, que não se feriu no incidente, recusou atendimento médico.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Via Campo, responsável pelo trecho, que prestaram os primeiros socorros de forma conjunta. A PRF também esteve no local para organizar o trânsito na rodovia e na via marginal, além de acompanhar a remoção da caminhonete. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o acidente.


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acidente de transito BR 163 caminhonete capotou ciclista Marechal Candido Rondon Polícia Rodoviaria federal
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