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INVESTIGAÇÃO

Ciclista morre esfaqueado ao tentar apartar briga de rua em Londrina

Vítima pedalava com amigos e tentou encerrar confusão entre dois jovens. Agressor foi autuado em flagrante por homicídio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ciclista morre esfaqueado ao tentar apartar briga de rua em Londrina
Autor O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/ RPC

Um ciclista de 31 anos morreu e outro ficou ferido após serem esfaqueados enquanto tentavam separar uma briga na manhã de domingo (27), em Londrina, no norte do Paraná. A vítima fatal, identificada como Matheus Novaes da Silva, passava pelo local com um grupo de quatro ciclistas por volta das 6h. Segundo a Polícia Militar, ao presenciarem a discussão entre dois jovens, eles decidiram intervir para encerrar a confusão.

-LEIA MAIS: Jovem morre e passageiro fica gravemente ferido após capotamento na PR-082

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Nesse momento, um dos envolvidos na briga sacou um canivete e golpeou dois integrantes do grupo. Matheus, que trabalhava como mecânico, era casado e deixa um filho de nove anos, chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O suspeito do crime um jovem de 18 anos foi preso em flagrante.

Em depoimento prestado à Polícia Civil, o suspeito apresentou sua versão sobre a dinâmica do crime. O jovem relatou que retornava de uma festa com um amigo que, sob efeito de álcool, havia perdido o celular e insistia em permanecer em um ponto de ônibus. O suspeito afirmou que tentava imobilizar o colega com um golpe de "mata-leão" para contê-lo, momento em que os ciclistas se aproximaram exigindo que as agressões parassem.

Segundo o suspeito, ao soltar o amigo, ele passou a ser alvo de socos e chutes desferidos pelo grupo. O suspeito alegou que puxou a faca apenas na tentativa de afastar os homens, afirmando que desferiu os golpes no desespero para se defender das agressões e que não tinha a intenção de matar.

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Apesar da alegação, o suspeito foi indiciado pelas autoridades policiais pelos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave e lesão corporal. A defesa informou, por meio de nota, que solicitará a concessão de liberdade provisória durante a audiência de custódia agendada para esta segunda-feira (28). A advogada argumenta que a manutenção da prisão preventiva exige fundamentação baseada em elementos concretos e defende a adoção de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar detalhadamente todas as circunstâncias da ocorrência.

Com informações G1 Paraná.

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briga de rua ciclista Crime homicidio Londrina Notícias Policiais
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