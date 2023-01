Ciclista morre atropelado por ônibus escolar no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu por volta das 18h30 na Rua Quatorze de Dezembro, em Chopinzinho

Um ciclista de 37 anos morreu atropelado no final da tarde de segunda-feira (30), por um ônibus escolar no perímetro urbano de Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 18h30 na Rua Quatorze de Dezembro.

O ciclista seguia em direção ao centro e o ônibus sentido ao Ginásio Dioniso Debona quando próximo aos Correios aconteceu a colisão.

As equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e constataram o óbito.

O ônibus escolar do município de Saudade do Iguaçu havia passado por manutenção e retornava para o município, quando aconteceu o acidente.

Segundo o motorista, a vítima teria entrado na frente do ônibus e ele não teve tempo de desviar.

A rua foi interditada até a chegada da Criminalística para a perícia. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações PP News e Rádio Nossa FM

