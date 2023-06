Ciclista morre atropelado por caminhão na BR-277

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão na BR-277, em Guaraniaçu, na região oeste do Paraná, por volta das 20h40 de sábado (3), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um caminhoneiro conduzia o caminhão quando o ciclista invadiu a pista e foi atingido pelo caminhão. O caminhoneiro não conseguiu frear a tempo, segundo a polícia.

O ciclista foi arrastado por aproximadamente 50 metros, segundo a PRF. Ele morreu no local.O motorista do caminhão não se feriu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) estiveram no local para atender a ocorrência.

