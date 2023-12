Ciclista morre atropelado por caminhão na BR-116

Siga o TNOnline no Google News

Um caminhão atropelou e matou um ciclista na tarde dessa sexta-feira (22) em um trecho da BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima tinha aproximadamente 55 anos.

De acordo com uma testemunha, a motorista teria furado o sinal vermelho antes de atropelar o ciclista. “Eu estava vindo do meu serviço e parei ali para atravessar. Quando o sinal fechou e fui tirar minha bicicleta para atravessar, a moça veio com o caminhão, jogou para a esquerda, furou o sinal e acertou o ciclista. Acho que ela não conseguiu parar”, disse.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho chegaram a tentar reanimar a vítima por cerca de 30 minutos, mas ela não resistiu.

