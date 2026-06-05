Ciclista morre atropelado em rodovia de Cambé; motorista fugiu

Um ciclista de 65 anos morreu na noite desta quinta-feira (4) após ser atropelado na PR-536, em Cambé (PR). O carro que atingiu a vítima fugiu do local sem prestar socorro e, até o momento, o motorista não foi identificado.

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O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do quilômetro 38 da rodovia. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os vestígios encontrados apontam para uma colisão traseira. O ciclista, que estava em uma bicicleta do tipo mountain bike vermelha, não resistiu ao impacto e morreu ainda no local.

O trecho onde o atropelamento ocorreu é de pista simples. A polícia também destacou que não havia iluminação no momento da batida. A velocidade máxima permitida na via é de 60 km/h.

As autoridades policiais agora trabalham para localizar o responsável. Pelos dados levantados na rodovia, a suspeita é de que o veículo envolvido seja um carro de cor preta.

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O condutor, além de responder por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo, também deve ser enquadrado pelo crime de omissão de socorro, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.