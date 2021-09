Da Redação

Ciclista morre atropelada por caminhão em rodovia no Paraná

Na tarde deste domingo (26), uma ciclista morreu após ser atropelada por um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve presente no local, o acidente aconteceu na altura do km 61, no sentido Curitiba da rodovia.

A vítima pedalava com amigos, na via marginal da estrada, quando foi atingida. O motorista do caminhão permaneceu no local após o atropelamento, conforme a PRF.