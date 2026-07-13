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TRAGÉDIA

Ciclista morre após ser atropelado por caminhão betoneira no PR

Vítima trafegava por ciclovia e acabou atingida pelo rodado do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 10:10:44 Editado em 13.07.2026, 10:10:39
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Ciclista morre após ser atropelado por caminhão betoneira no PR
Autor Durante a manobra, a vítima acabou indo parar embaixo das rodas do veículo - Foto: Kainan Lucas/Ric RECORD

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão betoneira na manhã desta segunda-feira (13), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima ficou presa embaixo do rodado do veículo e sofreu lesões graves na região do tórax.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Siate) chegou a ser acionado para prestar socorro, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida e o óbito foi constatado no local.

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- leia mais: Adolescente de 17 anos é executado a tiros dentro de casa em Sarandi

De acordo com as equipes de resgate, o ciclista trafegava pela ciclovia da avenida quando o caminhão realizou uma conversão permitida para acessar a rua que faz cruzamento.

Durante a manobra, a vítima acabou indo parar embaixo das rodas do veículo de grande porte. O motorista do caminhão betoneira percebeu o impacto, parou imediatamente e permaneceu no endereço para prestar esclarecimentos às autoridades.

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Segundo o socorrista Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, o local do impacto coincidiu com uma área de ponto cego do caminhão, o que impediu o condutor de enxergar a aproximação do ciclista antes de completar a curva. O trânsito na região sofreu alterações para o trabalho das equipes de socorro e da perícia técnica.

Com informações de BandaB.

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acidente de transito caminhão betoneira ciclista São José dos Pinhais Segurança Viária vitima fatal
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