Ciclista fica gravemente ferido ao ser atropelado por ônibus no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima estava na pista sentido Sítio Cercado. Acidente foi em Curitiba

Na noite desta terça-feira (26), um ciclista de 55 anos ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por um ônibus biarticulado da linha Portão/Sitio Cercado, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

continua após publicidade .

A vítima estava na pista sentido Sítio Cercado e, de acordo com o motorista do ônibus, tentou realizar a ultrapassagem e acabou sendo atingida e arremessada.



O ciclista foi atendido pela equipe do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado com risco de morte para o Hospital do Trabalhador. Uma passageira do coletivo sofreu ferimentos leves, segundo os socorristas.

Siga o TNOnline no Google News