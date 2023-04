Ciclista fica ferido no pescoço após bater contra caminhão em Maringá

Da Redação

Siate do Corpo de Bombeiros atendeu o ciclista

Um jovem, de 24 anos, sofreu um ferimento grave no pescoço depois de bater de bicicleta contra um caminhão, na Rua Castro Alves, na Zona 6, em Maringá, norte do Paraná. Segundo o que foi apurado no local, o caminhão estava estacionado no momento do acidente.

O ciclista foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele apresentava um corte no pescoço com intenso sangramento. Apesar de consciente e orientado, o jovem foi levado ao hospital classificado como uma vítima grave.

O tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Boni, ressaltou a importância de não movimentar a vítima em caso de acidente. “Na intensão de ajudar, a pessoa pode estar agravando o estado de saúde de vítima. Esse é um caso, por exemplo. O ciclista tinha um corte, de aproximadamente 15 centímetros, no pescoço, com grande sangramento, que poderia piorar se fosse movimento de maneira irregular”, disse.

O acidente foi também foi atendido pela Polícia Militar que registrou um boletim de ocorrência. As causas serão apuradas.

Com informações do GMC Online

