Ciclista fica em estado grave após bater contra caminhão na PR-170

Um ciclista, de 41 anos, ficou gravemente ferido após bater contra um caminhão na PR-170, em Rolândia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (3). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.

O motorista do caminhão, com placas de Cascavel contou que seguia pela rodovia sentido a PR-323, porém, o ciclista cruzava a pista e aconteceu a batida. O condutor, de 34 anos não ficou ferido.

O ciclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o HU de Londrina, em estado grave.

