Ciclista fica em estado grave após acidente em Maringá

Um ciclista ficou em estado grave e precisou ser entubado após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 10, no Jardim Paris, em Maringá. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Pioneiro Antônio Franco de Moraes com a Rua Esmeralda.

O ciclista colidiu contra um carro e com o impacto bateu a cabeça no para-brisa do veículo, que chegou a trincar. Ele teve traumatismo de crânio e fratura em uma das pernas, foi abordado inconsciente pelas equipes dos Bombeiros e do Samu e entubado ainda no local. Depois, o ciclista foi levado ao Hospital Bom Samaritano. O quadro clínico dele era considerado gravíssimo.

O motorista do automóvel, um Kia Sportage, e mulher dele, que também estava no automóvel, não se feriram.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar o boletim de ocorrência.

Com informações do GMC Online

