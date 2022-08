Ciclista é preso transportando 460 munições de fuzil no PR

Da Redação

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detiveram indivíduo com munições de arma de fogo na noite de segunda-feira (8), em Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo informado, o indivíduo vindo de Medianeira estava passando pouco a frente do posto da PRF na BR-277 de bicicleta, quando foi então abordado.

O ciclista estava portanto aproximadamente 460 munições para fuzil.

Após a abordagem, o indivíduo foi detido e encaminhado até a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde fica a disposição das autoridades competentes.

Com informações, CGN

