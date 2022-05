Ciclista é baleado em frente Escola Estadual no Paraná

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (04), um rapaz, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, em frente a uma Escola Estadual, do bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba.

O caso aconteceu por volta das 07h15, horário de chegada dos alunos ao estabelecimento de ensino. As aulas iniciam às 07h30, no período matutino.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima passava de bicicleta pelo local, quando um outro ciclista, que seguia em sentido aposto ao rapaz, efetuou vários disparos no momento em que ambos se cruzaram na rua. Segundo o sargento Matoso, foi utilizada uma pistola de calibre 40.

O atentado aconteceu na Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, na esquina com a Rua Maestro Carlos Fran, e o rapaz atingido recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Siate no local, em seguida, foi levado ao Hospital do Trabalhador, em estado grave.

Uma funcionária da escola, que preferiu não se identificar, disse que não havia crianças no local, no momento da tentativa de homicídio. “Por ser clima frio, as que tinham estavam na parte da frente da escola. Foram cinco disparos, um atrás do outro. O barulho foi assustador. Ele deu os tiros e já foi embora. As crianças estavam do outro lado”, conta a mulher.

Segundo a PM, a vítima possui 22 passagens pela polícia, por vários tipos de crimes, como furto, descumprimento de medida protetiva, ameaça de morte, lesão corporal, roubo, entre outros.

“Não podemos precisar, mas pode ser um acerto de contas. Vários transeuntes, pais e mães trazendo filhos pro colégio, mas, graças a Deus, ninguém saiu ferido nessa situação. O autor evadiu-se do local rapidamente”, disse o sargento Matoso.





Fonte: Informações Banda B.