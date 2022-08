Ciclista é atropelado e morre na hora à beira de represa no PR

Da Redação

O ciclista estava no sentido oposto do carro. O choque foi de frente

Um ciclista que pedalava às margens da Represa do Passaúna, no bairro São Miguel, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), morreu depois de ser atropelado na manhã deste sábado (6).

A vítima pedalava uma mountain bike e foi atingida por um automóvel na Rua Francisco Knopik, uma estrada de chão, sem muito movimento de veículos.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, que fez atendimento à ocorrência, o motorista do carro seguia em direção ao Terminal Vila Angélica, que fica na mesma rua. O ciclista estava no sentido oposto. O choque foi de frente.

“Em determinado momento, [o motorista] acabou perdendo o controle do veículo. Não se sabe se houve alguma falha mecânica ou algum outro fator e acabou colhendo o ciclista, que passava pela via, que infelizmente acabou vindo a óbito no local”, relata o soldado Horte, da PM.

O motorista permaneceu no local e, segundo a PM, estava muito abalado e sem condições de falar.

Ainda não foi possível fazer a identificação do ciclista. Conforme Horte, ele estava sem documentos e ninguém o conhecia no local.

“Ele estava com vestimenta característica do pessoal que pratica esse esporte, provavelmente saiu pra dar um passeio e acabou não voltando para sua família”, lamenta o soldado Horte.

Com a batida, o automóvel e a bicicleta caíram na represa.

Com informações da Banda B.

