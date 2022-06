Ciclista de Ponta Grossa morre atropelada e condutor foge

Da Redação

Uma ciclista morreu ao ser atropelada por um veículo, na noite desta segunda-feira (6), na Avenida Visconde de Mauá, região do Colônia Dona Luiza, em Ponta Grossa. A vítima identificada como Marília Amaral, 42 anos, seguia pela via no sentido centro-bairro quando foi atingida por um veículo que fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

continua após publicidade .

Populares que passavam pelo via, momento após o acidente, acionaram os socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Samu relatando que a vítima estava inconsciente, mas Marília já encontrava-se em óbito.

A Polícia Militar isolou o local de morte, a Polícia Criminalística realizou a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para maiores exames. Câmeras de monitoramento de empresas da região podem auxiliar na investigação e localização do veículo que colidiu contra a ciclista. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso.

continua após publicidade .

Com informações, a Rede