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TRÂNSITO

Ciclista de 56 anos morre após ser atingida por Kombi na PR-437

Acidente aconteceu em Primeiro de Maio; idosos que ocupavam o carro também ficaram feridos e foram hospitalizados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ciclista de 56 anos morre após ser atingida por Kombi na PR-437
Autor Ciclista morreu após colisão contra Kombi - Foto: PRE

Uma mulher de 56 anos morreu após a bicicleta em que estava ser atingida por uma VW Kombi na PR-437, no município de Primeiro de Maio (PR). A batida foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no início da noite de quarta-feira (12), por volta das 18h30.

-LEIA MAIS: Bombeiros orientam uso de bicicleta elétrica após acidente no centro de Apucarana

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A ciclista chegou a ser socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

Os dois ocupantes da Kombi — um homem de 75 anos, que dirigia o veículo, e uma mulher de 70 anos — também sofreram ferimentos durante a batida. Ambos foram socorridos por ambulâncias e levados para o mesmo hospital. Por conta do atendimento médico imediato, o motorista não realizou o teste do bafômetro.

De acordo com os dados colhidos pelos policiais no trecho do acidente, a dinâmica preliminar aponta para uma colisão traseira. O registro completo da ocorrência foi dificultado porque a bicicleta da vítima fatal foi retirada do local por populares antes da chegada da viatura policial. As causas oficiais da batida deverão ser apuradas.

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acidente Ciclismo PR-437 segurança
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