Ciclista de 22 anos fica em estado gravíssimo após ser atropelada por ônibus no PR

Jovem passeava com outras duas pessoas quando se envolveu no acidente em um cruzamento. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser intubada

Uma ciclista de aproximadamente 22 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelada por um ônibus nesta segunda-feira (2), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A jovem passeava de bicicleta na companhia de outras duas amigas pela Rua Dinamarca, localizada no bairro Nações, quando se envolveu no acidente ao tentar atravessar um cruzamento da via.

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Devido à força do impacto, a vítima sofreu ferimentos severos e precisou de atendimento emergencial. As equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e encontraram a jovem em uma situação bastante delicada. De acordo com o sargento Dillmann, que atuou no resgate, os socorristas realizaram todos os procedimentos médicos necessários para estabilizar a paciente ainda no local. Por conta da gravidade do quadro de saúde, a ciclista precisou ser intubada antes de ser transferida às pressas para o Hospital do Trabalhador, na capital paranaense, onde permanece recebendo cuidados médicos intensivos.

As circunstâncias exatas que levaram à colisão no cruzamento deverão ser apuradas. Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) também foi deslocada para o endereço do acidente e ficou responsável por registrar o boletim de ocorrência e colher as informações iniciais sobre o caso.

As informações são do Portal Banda B.