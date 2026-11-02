Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Ciclista de 22 anos fica em estado gravíssimo após ser atropelada por ônibus no PR

Jovem passeava com outras duas pessoas quando se envolveu no acidente em um cruzamento. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser intubada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclista de 22 anos fica em estado gravíssimo após ser atropelada por ônibus no PR
Autor Foto: Cristiano Vaz/Banda B/Reprodução

Uma ciclista de aproximadamente 22 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelada por um ônibus nesta segunda-feira (2), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A jovem passeava de bicicleta na companhia de outras duas amigas pela Rua Dinamarca, localizada no bairro Nações, quando se envolveu no acidente ao tentar atravessar um cruzamento da via.

-LEIA MAIS: Jovem desaparecido há oito dias é encontrado morto e com as mãos amarradas em Colombo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Devido à força do impacto, a vítima sofreu ferimentos severos e precisou de atendimento emergencial. As equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e encontraram a jovem em uma situação bastante delicada. De acordo com o sargento Dillmann, que atuou no resgate, os socorristas realizaram todos os procedimentos médicos necessários para estabilizar a paciente ainda no local. Por conta da gravidade do quadro de saúde, a ciclista precisou ser intubada antes de ser transferida às pressas para o Hospital do Trabalhador, na capital paranaense, onde permanece recebendo cuidados médicos intensivos.

As circunstâncias exatas que levaram à colisão no cruzamento deverão ser apuradas. Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) também foi deslocada para o endereço do acidente e ficou responsável por registrar o boletim de ocorrência e colher as informações iniciais sobre o caso.

As informações são do Portal Banda B.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente ciclistas Curitiba Emergência NOTÍCIAS SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV