Ciclista de 20 anos morre atropelado por caminhão em Maringá

As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá

Após um grave acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira (10), morre por atropelamento o jovem identificado como Gabriel Vilarinho Matoso, de 20 anos, na Avenida Prefeito Sinclair Sambatti, no bairro Jardim Bertioga, em Maringá. O jovem foi atropelado por um caminhão.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois. O corpo de Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Com informações: Plantão Maringá

Outra ocorrência:

Homem assassinado em São Pedro do Ivaí ainda não foi identificado

O Instituto Médico Legal (IML) ainda não identificou o homem encontrado morto enrolado em um plástico preto nas margens do Rio Ivaí, em São Pedro do Ivaí (PR), na noite de quarta-feira (9).

O corpo está no IML de Ivaiporã, que confirmou na manhã desta sexta-feira (11) que a causa da morte foi uma perfuração de tiro no crânio. Segundo informações obtidas junto ao órgão, o homem tem entre 30 e 35 anos de idade.

Ele estava vestindo uma camiseta com a estampa do desenho dos "Irmãos Metralha" e tem uma tatuagem com a palavra "Love" na mão esquerda. A vítima tem 1,72 m e pesa 78 quilos.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do TNOnline, mas não deu informações sobre a investigação.

