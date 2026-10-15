Chuvas provocam delizamento de terra e bloqueiam rodovia no PR

Equipes utilizam retroescavadeira para remover a terra e recuperar o trecho atingido na PR-092

A ligação pela PR-092 entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, está interrompida desde quarta-feira (14) por conta de um deslizamento de terras após as fortes chuvas. A pista ficou totalmente bloqueada no km 79, impedindo a passagem de veículos nos dois sentidos.

-LEIA MAIS: Vai viajar? Temporais causam interdição de quatro rodovias no Paraná; veja rotas alternativas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informou que ainda não há previsão de reabertura. As equipes utilizam uma retroescavadeira para retirar o material e trabalham na recuperação do trecho.

Enquanto durar o bloqueio, a orientação do órgão é utilizar a Estrada Barra Bonita, que integra a malha viária municipal.

As chuvas também causaram interdições e restrições em outras rodovias estaduais, com registros de danos em aterros, erosões e alagamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras três rodovias também estão bom bloqueios. Em Nova Prata do Iguaçu, a PR-592 está totalmente fechada no km 15. O bloqueio foi provocado pelo rompimento de um bueiro, e não há prazo para liberar o tráfego.

Na PR-460, em Pitanga, o rompimento de um aterro levou à adoção do sistema pare e siga no km 8, por tempo indeterminado.

Para quem viaja de Campo Mourão a Pitanga, o trajeto indicado passa pela PR-487, em direção a Manoel Ribas, e depois pela PR-466. No sentido contrário, os motoristas devem percorrer o mesmo caminho de forma inversa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pontes interditadas

A ponte sobre o Rio Andirá, na PR-554, em São João do Ivaí, foi fechada por segurança depois que a água ultrapassou a estrutura. A alternativa informada passa pela BR-376 até Mandaguaçu e pela PR-552, em direção a Ourizona e São Jorge do Ivaí.

Também está interrompida a passagem pela ponte sobre o Rio Paranavaí, na PR-559, entre Paraíso do Norte e Mirador. Nesse caso, o acesso a Mirador depende de vias municipais, pois não há desvio por rodovia estadual.

A PR-464 apresenta problemas em três pontos. No km 17,8, entre Paranapoema e Inajá, os veículos circulam em meia pista. O trecho está sinalizado e sob monitoramento, com possibilidade de fechamento total caso a erosão avance.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No km 14, entre Paranacity e Paranapoema, outro processo erosivo atingiu o sistema de drenagem. As equipes trabalham na recomposição do aterro.

Já no km 2, há pontos de alagamento e serviços para escoar a água acumulada. Os locais afetados estão sinalizados.