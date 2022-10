Chuvas: PR prorroga campanha para arrecadar donativos para famílias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A arrecadação de donativos, que teve início na última sexta-feira (14), foi prorrogada para até o dia 25 (terça-feira).

Com a previsão de mais chuvas nas regiões Oeste e Sudoeste, a arrecadação de donativos, que teve início na última sexta-feira (14), foi prorrogada para até o dia 25 (terça-feira). Desde o início da semana anterior, cidades no Interior registraram alagamentos e inundações por causa do volume acentuado de chuvas.

continua após publicidade .

O governador em exercício na data, Darci Piana, chegou a assinar um decreto de situação de emergência nas regiões por conta dos temporais. Até o momento, segundo boletim da Defesa Civil, 25.900 pessoas foram afetadas em todo o Estado.

LEIA MAIS: Segurança de metrô é denunciado por filmar jovem dentro de banheiro

continua após publicidade .

Para doar é preciso se dirigir a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Comunitária nos municípios das regiões atingidas. A população pode contribuir com kits de higiene e material de limpeza. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos pelas entidades assistenciais dos municípios.

A ação é uma iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária do Paraná (SGAS), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual. A primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, reforçou o pedido para a colaboração dos paranaenses.

LEIA MAIS: Dois homens morrem em confronto com a PM em Curitiba

continua após publicidade .

“O Paraná é considerado o mais solidário do Brasil e precisamos, mais uma vez, honrar essa posição e ajudar quem tanto está sofrendo com as enchentes e os estragos causados pela chuva. Juntos vamos ajudar a diminuir o sofrimento dessas famílias”, afirmou.

A Defesa Civil Estadual, com o apoio do Simepar e de outras instituições do Estado, está fazendo o monitoramento das regiões e acompanhando as ocorrências em todo o Paraná. O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) está em contato com as equipes de emergência para verificar quais os locais mais afetados e que precisam de suporte rápido. As informações de monitoramento repassadas pelo Cegerd auxiliam na resposta das equipes locais.

DOAÇÕES — O Governo do Estado enviou na semana passada ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste. Para Francisco Beltrão, o Estado doou 251 colchões, 233 kits dormitórios, 15 de limpeza e 36 de higiene, além de 155 cobertores. Para Pato Branco foram enviados 50 colchões e 50 cobertores; para Dois Vizinhos, 100 colchões e 100 kits dormitórios, e ainda serão entregues 50 colchões, 50 kits dormitórios e 780 telhas para Verê.

continua após publicidade .

NÚMEROS — Uma nova atualização da Defesa Civil desta quarta-feira (19) aponta que o número de municípios afetados subiu para 39. Há ainda 107 desalojados e 80 desabrigados. No total, foram 1.525 casas danificadas.

A cidade que teve o maior número de desalojados foi Francisco Beltrão (1.004), seguida de Dois Vizinhos (1.000), Verê (55), Renascença (32) e Bom Sucesso do Sul (24). O município com mais casas danificadas foi Francisco Beltrão (838), seguido de Dois Vizinhos (280) e Pato Branco (73). Até agora as chuvas resultaram em sete mortes.

Siga o TNOnline no Google News