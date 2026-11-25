Deslizamentos, enxurradas, alagamentos e temporais com ventos intensos causaram mortes em diferentes regiões PR; seis vítimas morreram nesta semana

As fortes chuvas que atingiram o Paraná ao longo de 2026 já provocaram ao menos 12 mortes em diferentes regiões. O levantamento foi feito pelo TNOnline com base nos dados oficiais registrados desde o dia 1 de Janeiro ao dia 25 de novembro de 2026 em todo o estado. Deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos e temporais com ventos intensos estão entre as ocorrências que terminaram em tragédia.

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Os episódios mais recentes foram registrados nesta semana, quando seis pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingiram o Paraná entre segunda-feira (23) e terça-feira (24). As ocorrências foram registradas em Campo Largo, Nova Esperança do Sudoeste, Verê e Mato Rico.

Temporais de setembro também deixaram vítimas fatais

Um dos episódios mais graves aconteceu em setembro, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um casal e uma criança de cinco anos morreram depois que um barranco deslizou sobre a residência onde a família dormia, no bairro Ronda.

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Naquele mês, moradores também desapareceram após serem arrastados pela correnteza em Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Os corpos foram localizados posteriormente pelas equipes de resgate.

Ainda em setembro, um temporal em Umuarama, no Noroeste do Paraná, provocou a morte do advogado Rafael Marchiani Paião, de 42 anos. Ele foi atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis no Harmonia Clube de Campo. Na ocasião, as rajadas de vento chegaram a 102 km/h.

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Novembro repleto de tragédias

Na segunda-feira (23), dois idosos morreram depois que a água invadiu a residência onde moravam, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas foram identificadas como Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76 anos.

Na terça-feira (24), duas mortes foram registradas em Nova Esperança do Sudoeste. As vítimas eram um idoso e uma idosa, que morreram afogados durante alagamentos. Uma das mulheres foi identificada como Nadir Borges, de 76 anos.

Em Verê, Marilene Rodrigues, de 35 anos, desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada. Ela teria tentado salvar o cachorro da família. O corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (25).

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Em Mato Rico, Ivanildo Mendes, de 25 anos, morreu após ser levado pela correnteza enquanto tentava atravessar uma estrada alagada de motocicleta.

Rastro de destruição

Além das mortes, as tempestades provocaram estragos em diferentes regiões paranaenses. No episódio mais recente, municípios do Sudoeste registraram alagamentos, casas destruídas, veículos arrastados e estabelecimentos comerciais invadidos pela água.

Em Nova Esperança do Sudoeste, a força da enxurrada chegou a deslocar trechos do asfalto. Já em Coronel Vivida, uma farmácia foi inundada, causando prejuízo estimado em R$ 300 mil em mercadorias.

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Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil na quarta-feira (25), os temporais atingiram cerca de 40 municípios e afetaram aproximadamente 11 mil pessoas. Quase 2 mil casas foram danificadas, enquanto milhares de moradores precisaram deixar suas residências.

A Copel também registrou mais de 174 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no início da noite de terça-feira (24), em decorrência dos danos provocados pelas tempestades.