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ALAGAMENTO

Chuvas no Paraná afetam mais de 7 mil pessoas, bloqueiam estradas e alagam escola

Defesa Civil contabiliza 55 desalojados e 22 pessoas em abrigos

Escrito por Da Redação
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Chuvas no Paraná afetam mais de 7 mil pessoas, bloqueiam estradas e alagam escola
Autor Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil, as ocorrências resultaram em 55 pessoas desalojadas e 22 encaminhadas para abrigos - Foto: TRE

Fortes temporais atingiram 18 municípios do Paraná neste sábado (24), deixando um rastro de alagamentos, estradas bloqueadas e mais de 7,4 mil pessoas afetadas. Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil, as ocorrências resultaram em 55 pessoas desalojadas e 22 encaminhadas para abrigos. O município de Guaraqueçaba, no Litoral do estado, registrou o maior índice de precipitação, acumulando 280 milímetros, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

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Na capital, Curitiba, o volume de 106,6 milímetros de chuva causou o alagamento de uma escola na Cidade Industrial. O incidente teve impacto direto nas eleições deste domingo (25), obrigando a Justiça Eleitoral a transferir o local de votação de aproximadamente 3,7 mil eleitores.

O interior do estado também sofreu com danos severos. Em Cruz Machado, na região sul, a força da enxurrada arrastou um veículo por cerca de 50 metros. Um casal que ocupava o carro conseguiu escapar pela janela e sobreviveu agarrando-se a uma árvore, em um município que contabilizou 320 pessoas afetadas pelas cheias. Já em Francisco Beltrão, no Sudoeste, o acumulado de 162,4 milímetros provocou inundações e interdições de vias urbanas. A prefeitura informou que o Rio Marrecas ultrapassou a cota de alerta de 8 metros, com previsão de atingir até 12 metros.

As condições climáticas extremas provocaram deslizamentos de terra e quedas de encostas, impactando severamente o tráfego em diversas rodovias estaduais. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) trabalha na desobstrução de trechos interditados, que incluem a PR-170, no sentido Foz do Areia; a PR-364, na região da Serra do Leão; e a PR-281, desde o entroncamento com a PR-182, em Realeza, até o encontro com a PR-583, em São Valério, no Planalto. Na PR-180, localizada no contorno Leste de Francisco Beltrão, o trânsito foi liberado, mas o órgão alerta para o risco de novos bloqueios devido à descida contínua de material da encosta.

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A previsão do Simepar indica que as tempestades devem continuar ao longo da madrugada e na manhã deste domingo (25). A instabilidade tende a perder força gradativamente no decorrer do dia, embora ainda haja previsão de nebulosidade e chuvas ocasionais no Leste do estado e em áreas próximas à divisa com São Paulo. Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, o sol volta a aparecer entre nuvens no período da tarde, acompanhado de rajadas de vento moderadas. Já para o Norte e o Noroeste paranaense, os acumulados de chuva ainda podem superar a marca dos 50 milímetros.

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