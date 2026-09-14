Chuvas no Paraná afetam mais de 50 cidades e deixam três pessoas desaparecidas

Mais de 50 municípios do Paraná registraram estragos provocados pelas fortes chuvas nos últimos quatro dias. A situação mais crítica concentra-se na região do Vale do Ribeira, onde os temporais deixaram três pessoas desaparecidas e causaram bloqueios de rodovias e transtornos no abastecimento de água. O governador Ratinho Junior esteve no local nesta segunda-feira (14) para acompanhar o trabalho das equipes de resgate e de infraestrutura.

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O Corpo de Bombeiros atua nas buscas pelos três desaparecidos no Vale do Ribeira, enquanto o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgãos federais e empresas privadas trabalham no desentulhamento e na liberação das vias. Em Adrianópolis, quedas de barreiras interromperam totalmente o tráfego em um trecho rodoviário, e máquinas de grande porte realizam ações de emergência em Cerro Azul para restabelecer os acessos da região.

Em Rio Branco do Sul, a força das águas danificou uma adutora da Sanepar no domingo (13), comprometendo o sistema de abastecimento de água, embora a distribuição não tenha sido completamente cortada. As equipes trabalham nos reparos para normalizar o serviço. Já em União da Vitória, as autoridades monitoram a elevação do Rio Iguaçu, que atingiu cerca de 6,3 metros e começou a sair da calha, patamar ainda distante da marca de oito metros registrada na cheia de três anos atrás.

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A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta por todo o estado e orientam preventivamente os moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos a deixarem suas residências. A recomendação do governo estadual é que as famílias em situação de risco procurem abrigo na casa de parentes ou nos alojamentos municipais estruturados pelas autoridades locais enquanto houver instabilidade do tempo.