Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ESTRAGOS

Chuvas no Paraná afetam mais de 50 cidades e deixam três pessoas desaparecidas

Bombeiros atuam na busca por vítimas e na desobstrução de estradas atingidas por quedas de barreiras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chuvas no Paraná afetam mais de 50 cidades e deixam três pessoas desaparecidas
Autor O Corpo de Bombeiros atua nas buscas pelos três desaparecidos no Vale do Ribeira - Foto: Reprodução/Obemdito

Mais de 50 municípios do Paraná registraram estragos provocados pelas fortes chuvas nos últimos quatro dias. A situação mais crítica concentra-se na região do Vale do Ribeira, onde os temporais deixaram três pessoas desaparecidas e causaram bloqueios de rodovias e transtornos no abastecimento de água. O governador Ratinho Junior esteve no local nesta segunda-feira (14) para acompanhar o trabalho das equipes de resgate e de infraestrutura.

- LEIA MAIS: Após temporais, nova frente fria derruba temperaturas no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros atua nas buscas pelos três desaparecidos no Vale do Ribeira, enquanto o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgãos federais e empresas privadas trabalham no desentulhamento e na liberação das vias. Em Adrianópolis, quedas de barreiras interromperam totalmente o tráfego em um trecho rodoviário, e máquinas de grande porte realizam ações de emergência em Cerro Azul para restabelecer os acessos da região.

Em Rio Branco do Sul, a força das águas danificou uma adutora da Sanepar no domingo (13), comprometendo o sistema de abastecimento de água, embora a distribuição não tenha sido completamente cortada. As equipes trabalham nos reparos para normalizar o serviço. Já em União da Vitória, as autoridades monitoram a elevação do Rio Iguaçu, que atingiu cerca de 6,3 metros e começou a sair da calha, patamar ainda distante da marca de oito metros registrada na cheia de três anos atrás.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta por todo o estado e orientam preventivamente os moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos a deixarem suas residências. A recomendação do governo estadual é que as famílias em situação de risco procurem abrigo na casa de parentes ou nos alojamentos municipais estruturados pelas autoridades locais enquanto houver instabilidade do tempo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Abastecimento de água chuvas no Paraná Corpo de Bombeiros Defesa Civil desastres naturais Vale do Ribeira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV