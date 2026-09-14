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CLIMA SEVERO

Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades

Governo estadual mobiliza caminhões com donativos e conta com o apoio do Exército para atender municípios em situação de emergência após enchentes

Escrito por Da Redação
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Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades
Autor Município de Espigão Alto do Iguaçu foi um dos mais atingidos - Foto: Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu

As fortes chuvas que atingem o Paraná desde a última quarta-feira (9) já causaram prejuízos em 71 cidades e deixaram mais de 21 mil pessoas afetadas em todo o estado, segundo balanço divulgado no final da manhã desta segunda-feira (14) pela Defesa Civil. O levantamento aponta 2.128 desalojados e 395 desalojados no Estado. Na região, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mauá da Serra e Sabáudia constam na lista da Defesa Civil de cidades afetadas pelos temporais.

Para minimizar os danos causados pelos eventos climáticos, o Governo do Paraná montou uma força-tarefa emergencial, que conta com o apoio do Exército, para socorrer as regiões devastadas, como o Vale do Ribeira. Ao longo desta segunda-feira (14), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) também iniciou o envio de quatro caminhões-baú e duas carretas carregadas com itens de ajuda humanitária para os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia, que já possuem decretos de Situação de Emergência publicados.

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-LEIA MAIS: Defesa Civil envia ajuda humanitária para quatro cidades impactadas por temporais

A situação é considerada crítica em União da Vitória, no Sul do estado, onde a prefeitura também publicou decreto de emergência no Diário Oficial. Na manhã desta segunda-feira, o nível do Rio Iguaçu alcançou a marca de 6,27 metros de altura, resultando em inundações que afetaram 522 residências, a grande maioria localizada no bairro Cidade Jardim. Diante da gravidade do cenário, a Defesa Civil coordenou a abertura do oitavo abrigo na cidade para acolher parte dos mais de 300 moradores desabrigados. A gestão municipal organizou ainda um espaço em um barracão destinado a receber cães e gatos das famílias desalojadas e prepara um abrigo específico para as criações de galinhas atingidas pelas cheias.

Os municípios do interior que começaram a receber os donativos da Defesa Civil registraram estragos severos na última quinta-feira (10). Em Dois Vizinhos, no Sudoeste paranaense, uma forte chuva de granizo danificou a cobertura de 1.214 casas. Em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, a passagem de um tornado na área rural prejudicou 60 residências. No Oeste do estado, a força dos ventos também deixou rastros de destruição: vendavais comprometeram 136 moradias em Ramilândia e afetaram parcialmente outras 136 em Matelândia.

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Para atender as populações dessas cidades, o Estado encaminhou lotes contendo centenas de colchões, kits dormitório, cestas básicas e kits de higiene e limpeza, além de destinar telhas para as localidades que tiveram imóveis destelhados. Atualmente, os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Wenceslau Braz, Ramilândia, Dois Vizinhos, Matelândia e União da Vitória aguardam a homologação de seus decretos por parte do governo estadual. Paralelamente, a Defesa Civil auxilia Cerro Azul e Adrianópolis em um processo de homologação sumária, visto que os danos estruturais nessas localidades ainda estão em fase de levantamento.

Municípios afetados no PR pelas chuvas

  1. Adrianópolis
  2. Almirante Tamandaré
  3. Ampére
  4. Antonina
  5. Antônio Olinto
  6. Arapoti
  7. Araucária
  8. Bandeirantes
  9. Barbosa Ferraz
  10. Boa Vista da Aparecida
  11. Cafezal do Sul
  12. Campina Grande do Sul
  13. Campo Largo
  14. Capanema
  15. Cascavel
  16. Castro
  17. Chopinzinho
  18. Curitiba
  19. Dois Vizinhos
  20. Espigão Alto do Iguaçu
  21. Francisco Alves
  22. Goioerê
  23. Guaraci
  24. Ibema
  25. Imbaú
  26. Iporã
  27. Itaipulândia
  28. Itambé
  29. Itaperuçu
  30. Ivaiporã
  31. Jardim Alegre
  32. Juranda
  33. Lapa
  34. Manfrinópolis
  35. Marechal Cândido Rondon
  36. Maringá
  37. Matelândia
  38. Mauá da Serra
  39. Ortigueira
  40. Palmeira
  41. Paraíso do Norte
  42. Paula Freitas
  43. Piên
  44. Pinhão
  45. Planalto
  46. Ponta Grossa
  47. Porto Amazonas
  48. Pranchita
  49. Prudentópolis
  50. Quatro Pontes
  51. Ramilândia
  52. Rancho Alegre do Oeste
  53. Rebouças
  54. Reserva do Iguaçu
  55. Rio Azul
  56. Rio Branco do Sul
  57. Sabáudia
  58. Santa Izabel do Oeste
  59. São Jorge do Patrocínio
  60. São José dos Pinhais
  61. São Mateus do Sul
  62. Sengés
  63. Terra Roxa
  64. Tibagi
  65. Toledo
  66. Três Barras do Paraná
  67. Tunas do Paraná
  68. Tupãssi
  69. Ubiratã
  70. União da Vitória
  71. Verê


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