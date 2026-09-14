Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades
Governo estadual mobiliza caminhões com donativos e conta com o apoio do Exército para atender municípios em situação de emergência após enchentes
As fortes chuvas que atingem o Paraná desde a última quarta-feira (9) já causaram prejuízos em 71 cidades e deixaram mais de 21 mil pessoas afetadas em todo o estado, segundo balanço divulgado no final da manhã desta segunda-feira (14) pela Defesa Civil. O levantamento aponta 2.128 desalojados e 395 desalojados no Estado. Na região, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mauá da Serra e Sabáudia constam na lista da Defesa Civil de cidades afetadas pelos temporais.
Para minimizar os danos causados pelos eventos climáticos, o Governo do Paraná montou uma força-tarefa emergencial, que conta com o apoio do Exército, para socorrer as regiões devastadas, como o Vale do Ribeira. Ao longo desta segunda-feira (14), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) também iniciou o envio de quatro caminhões-baú e duas carretas carregadas com itens de ajuda humanitária para os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia, que já possuem decretos de Situação de Emergência publicados.
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A situação é considerada crítica em União da Vitória, no Sul do estado, onde a prefeitura também publicou decreto de emergência no Diário Oficial. Na manhã desta segunda-feira, o nível do Rio Iguaçu alcançou a marca de 6,27 metros de altura, resultando em inundações que afetaram 522 residências, a grande maioria localizada no bairro Cidade Jardim. Diante da gravidade do cenário, a Defesa Civil coordenou a abertura do oitavo abrigo na cidade para acolher parte dos mais de 300 moradores desabrigados. A gestão municipal organizou ainda um espaço em um barracão destinado a receber cães e gatos das famílias desalojadas e prepara um abrigo específico para as criações de galinhas atingidas pelas cheias.
Os municípios do interior que começaram a receber os donativos da Defesa Civil registraram estragos severos na última quinta-feira (10). Em Dois Vizinhos, no Sudoeste paranaense, uma forte chuva de granizo danificou a cobertura de 1.214 casas. Em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, a passagem de um tornado na área rural prejudicou 60 residências. No Oeste do estado, a força dos ventos também deixou rastros de destruição: vendavais comprometeram 136 moradias em Ramilândia e afetaram parcialmente outras 136 em Matelândia.
Para atender as populações dessas cidades, o Estado encaminhou lotes contendo centenas de colchões, kits dormitório, cestas básicas e kits de higiene e limpeza, além de destinar telhas para as localidades que tiveram imóveis destelhados. Atualmente, os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Wenceslau Braz, Ramilândia, Dois Vizinhos, Matelândia e União da Vitória aguardam a homologação de seus decretos por parte do governo estadual. Paralelamente, a Defesa Civil auxilia Cerro Azul e Adrianópolis em um processo de homologação sumária, visto que os danos estruturais nessas localidades ainda estão em fase de levantamento.
Municípios afetados no PR pelas chuvas
- Adrianópolis
- Almirante Tamandaré
- Ampére
- Antonina
- Antônio Olinto
- Arapoti
- Araucária
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Boa Vista da Aparecida
- Cafezal do Sul
- Campina Grande do Sul
- Campo Largo
- Capanema
- Cascavel
- Castro
- Chopinzinho
- Curitiba
- Dois Vizinhos
- Espigão Alto do Iguaçu
- Francisco Alves
- Goioerê
- Guaraci
- Ibema
- Imbaú
- Iporã
- Itaipulândia
- Itambé
- Itaperuçu
- Ivaiporã
- Jardim Alegre
- Juranda
- Lapa
- Manfrinópolis
- Marechal Cândido Rondon
- Maringá
- Matelândia
- Mauá da Serra
- Ortigueira
- Palmeira
- Paraíso do Norte
- Paula Freitas
- Piên
- Pinhão
- Planalto
- Ponta Grossa
- Porto Amazonas
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quatro Pontes
- Ramilândia
- Rancho Alegre do Oeste
- Rebouças
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Branco do Sul
- Sabáudia
- Santa Izabel do Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Sengés
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tunas do Paraná
- Tupãssi
- Ubiratã
- União da Vitória
- Verê