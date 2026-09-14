Chuvas no Paraná afetam 21 mil pessoas em 71 cidades

As fortes chuvas que atingem o Paraná desde a última quarta-feira (9) já causaram prejuízos em 71 cidades e deixaram mais de 21 mil pessoas afetadas em todo o estado, segundo balanço divulgado no final da manhã desta segunda-feira (14) pela Defesa Civil. O levantamento aponta 2.128 desalojados e 395 desalojados no Estado. Na região, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mauá da Serra e Sabáudia constam na lista da Defesa Civil de cidades afetadas pelos temporais.

Para minimizar os danos causados pelos eventos climáticos, o Governo do Paraná montou uma força-tarefa emergencial, que conta com o apoio do Exército, para socorrer as regiões devastadas, como o Vale do Ribeira. Ao longo desta segunda-feira (14), a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) também iniciou o envio de quatro caminhões-baú e duas carretas carregadas com itens de ajuda humanitária para os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Ramilândia, Dois Vizinhos e Matelândia, que já possuem decretos de Situação de Emergência publicados.

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A situação é considerada crítica em União da Vitória, no Sul do estado, onde a prefeitura também publicou decreto de emergência no Diário Oficial. Na manhã desta segunda-feira, o nível do Rio Iguaçu alcançou a marca de 6,27 metros de altura, resultando em inundações que afetaram 522 residências, a grande maioria localizada no bairro Cidade Jardim. Diante da gravidade do cenário, a Defesa Civil coordenou a abertura do oitavo abrigo na cidade para acolher parte dos mais de 300 moradores desabrigados. A gestão municipal organizou ainda um espaço em um barracão destinado a receber cães e gatos das famílias desalojadas e prepara um abrigo específico para as criações de galinhas atingidas pelas cheias.

Os municípios do interior que começaram a receber os donativos da Defesa Civil registraram estragos severos na última quinta-feira (10). Em Dois Vizinhos, no Sudoeste paranaense, uma forte chuva de granizo danificou a cobertura de 1.214 casas. Em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, a passagem de um tornado na área rural prejudicou 60 residências. No Oeste do estado, a força dos ventos também deixou rastros de destruição: vendavais comprometeram 136 moradias em Ramilândia e afetaram parcialmente outras 136 em Matelândia.

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Para atender as populações dessas cidades, o Estado encaminhou lotes contendo centenas de colchões, kits dormitório, cestas básicas e kits de higiene e limpeza, além de destinar telhas para as localidades que tiveram imóveis destelhados. Atualmente, os municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Wenceslau Braz, Ramilândia, Dois Vizinhos, Matelândia e União da Vitória aguardam a homologação de seus decretos por parte do governo estadual. Paralelamente, a Defesa Civil auxilia Cerro Azul e Adrianópolis em um processo de homologação sumária, visto que os danos estruturais nessas localidades ainda estão em fase de levantamento.

Municípios afetados no PR pelas chuvas

Adrianópolis Almirante Tamandaré Ampére Antonina Antônio Olinto Arapoti Araucária Bandeirantes Barbosa Ferraz Boa Vista da Aparecida Cafezal do Sul Campina Grande do Sul Campo Largo Capanema Cascavel Castro Chopinzinho Curitiba Dois Vizinhos Espigão Alto do Iguaçu Francisco Alves Goioerê Guaraci Ibema Imbaú Iporã Itaipulândia Itambé Itaperuçu Ivaiporã Jardim Alegre Juranda Lapa Manfrinópolis Marechal Cândido Rondon Maringá Matelândia Mauá da Serra Ortigueira Palmeira Paraíso do Norte Paula Freitas Piên Pinhão Planalto Ponta Grossa Porto Amazonas Pranchita Prudentópolis Quatro Pontes Ramilândia Rancho Alegre do Oeste Rebouças Reserva do Iguaçu Rio Azul Rio Branco do Sul Sabáudia Santa Izabel do Oeste São Jorge do Patrocínio São José dos Pinhais São Mateus do Sul Sengés Terra Roxa Tibagi Toledo Três Barras do Paraná Tunas do Paraná Tupãssi Ubiratã União da Vitória Verê



