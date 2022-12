Chuvas interditam totalmente BR-376 entre Paraná e Santa Catarina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As fortes chuvas das últimas 24 horas interditaram a rodovia BR-376, que liga Paraná e Santa Catarina, nesta terça-feira (20). De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), a estrada está totalmente fechada devido ao acumulado de chuva que já atingiu 50 mm nas últimas horas.

continua após publicidade .

Ainda conforme a polícia, existem riscos à encosta, onde ocorreu o deslizamento no final de novembro. A PRF orienta os motoristas, que seguem sentido Santa Catarina, que retornem para a praça de pedágio de São José dos Pinhais (KM 635) e no posto da PRF, em Tijucas do Sul.

-LEIA MAIS: Chuva causa mortes e deixa Balneário Camboriú em estado de atenção

continua após publicidade .

Já os motoristas que seguem sentido Curitiba, que utilizem os retornos próximos ao local das obras e na praça de pedágio de Garuva. De acordo com a PRF, não há previsão de liberação da rodovia.

fonte: Fernanda Neme





Siga o TNOnline no Google News