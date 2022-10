Chuvas intensas já podem ter provocado quatro mortes no Paraná

Da Redação

Enxurradas causaram grandes prejuízos no interior

As chuvas torrenciais no Paraná nesta semana provocaram estragos e também podem ter feito quatro mortes, pelo menos. Ontem, foi confirmada o primeiro óbito em decorrência das chuvas. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco encontrou o corpo de uma das duas crianças desaparecidas na cidade, de sete anos. Ela estava próxima ao incidente, onde o carro ficou preso em uma enxurrada, na área rural do município. As buscas continuam para encontrar a outra criança, de menos de um ano de idade.

Também foram encontrados três indígenas mortos, duas mulheres de 45 e 15 anos e um homem de 35 anos, no Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no Centro-Sul do Estado. Eles teriam sido levados por uma enxurrada. As causas, no entanto, ainda estão sendo investigadas, e não é possível afirmar com 100% de certeza que tenham relação direta com as chuvas. Até ontem, as chuvas haviam afetado 8.283 pessoas em 31 municípios. A previsão é de mais chuva hoje. O Governo do Estado já enviou ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste. As Cataratas do Iguaçu também atingiram vazão recorde ontem.

Após dois dias de atendimentos intensos no Sudoeste e Oeste, regiões mais atingidas pelas chuvas, a Copel e a Sanepar também já restabeleceram as conexões de luz e água em praticamente todas as casas atingidas pelos temporais e enxurradas. Ontem, o Parque Estadual do Guartelá, localizado no município de Tibagi, nos Campos Gerais, foi fechado para visitação devido às fortes chuvas com raios que ocorreram na região nos últimos dias.





