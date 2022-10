Chuvas intensas colocam população em risco no sudoeste do Paraná; veja

Da Redação

Em Pato Branco, até o momento, foram contabilizadas 50 casas afetadas e quatro pessoas desabrigadas

Na manhã desta terça-feira (11), um vídeo registrou o momento em que uma casa inteira foi arrastada pela correnteza do rio Marrecas, no município de Francisco Beltrão. A Defesa Civil do Paraná está mobilizada na região Sudoeste para o atendimento de diversas cidades que estão sendo afetadas pelas fortes chuvas.

No Estado, 575 famílias tiveram suas residências danificadas ou invadidas pela água. Além disso, duas pontes foram afetadas, dificultando a mobilidade de cerca de 110 pessoas na cidade de Vitorino.

Nas imagens feitas em Francisco Beltrão por um moto taxista, identificado como Sérgio Soares, é possível ver a residência de madeira por alguns segundos. Em seguida, a casa já desaparece no leito do rio. Assista do final da matéria.

Em menos de 24 horas, a cidade paranaense registrou mais de 100mm de chuva, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com a Defesa Civil, o rio Marrecas, que corta o município de Francisco Beltrão, chegou a 6,5 metros acima do seu nível normal, nesta terça-feira (11).





Ações de segurança

O major da Defesa Civil do Paraná, Lúcio Fischer, afirmou que uma família está desalojada e que outras 30 precisaram ser retiradas de áreas de risco próximas ao rio, já que nas próximas horas o leito poderá subir mais um metro.

"Os principais cuidados é ver se está evoluindo, observar se o nível da água está subindo e não esperar que ela chegue na residência, inunde. Quem puder sair antes, que saia de sua casa e tome esses cuidados. Não espere a água inundar, bater na porta", orientou o major.

Como medida de segurança e apoio foi ativado um abrigo em Francisco Beltrão. As equipes ainda estão em campo fazendo atendimentos e levantamentos. Estima-se que 500 residências tenham sido afetadas.

Outras cidades do Paraná

Em Pato Branco, até o momento, foram contabilizadas 50 casas afetadas e quatro pessoas desabrigadas. Em Clevelândia, cinco casas sofreram inundações.

No município de Ampére, vinte residências foram afetadas pelas chuvas intensas. Nessa cidade não houve a necessidade das famílias deixarem suas casas.

Assista o vídeo feito por Sérgio Souza, na cidade de Francisco Beltrão: null - Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações do Ric Mais e g1.



