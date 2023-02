Chuvas com "potencial de transtornos" estão previstas no PR; confira

Da Redação

Para os últimos dias de fevereiro e início do mês de março, a região Sul do país tem previsão de alto volume de chuvas, com acumulados que isoladamente podem até ser excessivos e com "potencial de transtornos para a população". As informações são da MetSul Meteorologia.

O estado do Paraná está incluso na previsão. “Os mais altos índices de precipitação durante o período devem ser esperados em Santa Catarina e no Paraná, assim como em setores do Norte e do Nordeste do Rio Grande do Sul", informou a MetSul.

Até o final da primeira semana de março, o volume de chuva nesses locais deve passar dos 100 mm, com acumulados perto ou acima de 200mm. Ainda de acordo com o órgão meteorológico, “Curitiba deve ser a capital da Região Sul que deve ter chuva mais recorrente”.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense tem previsão de chuva para todos os dias até o final da primeira semana de março. Esse cenário de instabilidade se mantém em praticamente todo o Paraná.

O Simepar prevê chuva pelos próximos 15 dias para praticamente todas as regiões do estado, principalmente durante a tarde e a noite.

Fonte: Informações RicMais.

