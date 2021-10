Chuva volta em todo Paraná nesta quarta-feira; assista

Da Redação

Nesta quarta-feira (6), deve voltar a chover em todo Paraná, informou o meteorologista do Simepar Lizandro Jacobsen. Conforme o profissional o tempo deve ficar instável até o final de semana.

"Entre quarta e quinta-feira (7), teremos novamente a previsão de chuva em todo Estado, uma coisa que a muito tempo não se via, com com certeza vai trazer benefícios para agricultura e aumento dos reservatórios", detalha.

Conforme o profissional, o Paraná deverá registrar chuva volumosa na segunda quinzena de novembro. "O mês de outubro começou bastante chuvoso, bem típico de primavera, chuvas expressivas, no norte acima dos 100 milímetros, no oeste mais de 150 milímetros em muitas cidades, nos campos gerais, região de Curitiba, litoral, pouco menos, entre 50, 70 milímetros o começo da primavera foi animador, mas segue com ressalva com pouca do fenômeno La Niña ao longo da estação gerando impacto na região, com chuva volumosa na final da quinzena de novembro, quanto mais próximo do verão, mais esse impacto", finaliza.

