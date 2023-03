Chuva volta a causar estragos em Maringá; veja

Da Redação

O temporal que atingiu Maringá na tarde desta quinta-feira (2), causou diversos estragos. Há registros de árvores caídas e pontos alagados. Um vídeo mostra o Mercadão de Maringá alagado.

Conforme informações da Copel, no momento, cerca de 10 mil imóveis estão sem luz. “Estão com o fornecimento interrompido parte das Zonas 7, 4, 5 e a região ao longo da saída para Campo Mourão. Eletricistas da Copel estão em campo fazendo a inspeção das redes e recompondo o serviço para as regiões onde isso é possível já antes da intervenção das equipes de manutenção”, informou a assessoria de imprensa.

A Prefeitura de Maringá enviou uma nota sobre o assunto.

Leia na íntegra:

A Prefeitura de Maringá informa que mais de 100 servidores municipais estão nas ruas na tarde desta quinta-feira, 2, para realizar a limpeza e desobstrução das vias após o temporal que atingiu a cidade. Equipes das secretarias de Limpeza Urbana (Selurb), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob), Segurança e Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros e Copel, estão mobilizadas para atender a comunidade. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento ultrapassaram os 52 km/h na tarde desta quinta. A estimativa de volume de chuva é de 40,8 mm, segundo dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O temporal chegou a causar a interrupção do fornecimento de energia a pelo menos 15 mil imóveis no município.

Em caso de emergências com risco de morte, a orientação é ligar no 193, do Corpo de Bombeiros. Para retirada de árvores e galhos, os moradores devem registrar a solicitação pelo aplicativo 156 ou pelo site da Prefeitura (http://geoproc.maringa.pr.gov.br:8081/sistema156/arborizacao.html). Ao encontrar pessoas em situação de rua, a população pode acionar o serviço de abordagem social, que funciona 24 horas. O telefone é: (44) 99103-5661.

Veja:

As informações são do GMC Online.





