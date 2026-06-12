Chuva torrencial e granizo causam prejuízos em municípios do Noroeste do PR

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Um forte temporal acompanhado de granizo e rajadas de vento causou sérios estragos, alagamentos e danos à infraestrutura em diversos municípios da região de Umuarama na noite desta quinta-feira (11). As cidades mais afetadas foram Iporã, Cruzeiro do Oeste, Pérola e a própria sede regional, Umuarama, onde o acumulado de chuva atingiu 61 milímetros, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Desse total, mais de 35 milímetros caíram em um intervalo de apenas 40 minutos, resultando em enxurradas que invadiram imóveis, derrubaram muros e danificaram o asfalto.

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Apesar da gravidade dos danos materiais, as autoridades locais informaram que, a princípio, não há registro de pessoas feridas.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em Iporã, a força da água arrastou veículos, arrancou a pavimentação de algumas vias e inundou pontos cruciais do município. O Hospital Municipal teve dependências internas alagadas após a água invadir a estrutura pelo telhado, enquanto o terminal rodoviário também ficou inundado, o que comprometeu a circulação de passageiros.

Já em Cruzeiro do Oeste, além da precipitação intensa, os ventos fortes foram os principais responsáveis pelos prejuízos, provocando o destelhamento de diversas residências em bairros distintos.

No município de Pérola, a tempestade veio acompanhada de queda de granizo com pedras de gelo de grande tamanho, além de pontos de alagamento que mobilizaram equipes da Defesa Social e a administração municipal na sinalização e monitoramento das vias.

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Na cidade de Umuarama, os impactos foram severos no bairro Sonho Meu, onde a forte correnteza invadiu casas construídas em nível inferior ao da rua, gerando transtornos aos moradores que precisaram realizar a limpeza dos imóveis após o recuo da água.

Houve também o desabamento do muro da sede do projeto Amor e Ação, no Parque Dom Pedro I, além de erosões e pontos críticos de alagamento nas proximidades do Colégio Bento Mossurunga e na rodovia PR-323, na saída para Perobal.

As prefeituras e as equipes da Defesa Civil Municipal continuam mobilizadas na manhã desta sexta-feira (12) para prestar assistência às famílias atingidas e realizar o levantamento completo dos prejuízos.

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O coordenador da Defesa Civil de Umuarama, Claudemir Vasconcelos, informou que equipes estão em deslocamento por áreas afetadas para acompanhar a situação.

Diante do cenário instável, a Defesa Civil do Paraná mantém um alerta meteorológico de nível laranja para a região, sinalizando riscos de novos temporais com trovoadas, e orienta a população a buscar abrigo seguro e acionar os serviços de emergência pelos telefones 199 ou 193 em caso de necessidade.