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Chuva retorna ao Paraná neste fim de semana

A chuva começa a diminuir somente no domingo (12), e as temperaturas não passam dos 23°C no estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 09:40:31 Editado em 10.07.2026, 09:40:20
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Chuva retorna ao Paraná neste fim de semana
Autor No sábado (11), este sistema de baixa pressão dá origem a uma nova frente fria - Foto: Ricardo Zanoncini/Arquivo AEN

As manhãs de baixas temperaturas e tardes ensolaradas darão lugar a dias chuvosos com temperaturas mais amenas neste fim de semana no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas mínimas sobem gradativamente, as máximas reduzem, e a chuva chega a todas as regiões do estado até domingo (12).

Nesta sexta-feira (10), o dia começou com temperaturas acima de 6°C e tempo estável por todo o Paraná. A atuação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, entretanto, impulsiona o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Oeste e Sudoeste ainda pela manhã.

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“Há previsão de chuvas com trovoadas isoladas. Durante a tarde, essas instabilidades avançam e a chuva também alcança parte da metade sul paranaense”, explica Raissa Pimentel, meteorologista do Simepar.

No sábado (11), este sistema de baixa pressão dá origem a uma nova frente fria, que avança pelo oceano trazendo chuva e trovoadas em praticamente todo o Paraná. A chuva começa a diminuir somente no domingo (12), e as temperaturas não passam dos 23°C no estado.

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“Em alguns momentos do sábado as chuvas podem ocorrer com intensidade moderada a forte. No domingo, com o afastamento da frente fria, a chuva passa a se concentrar na metade norte do Estado. Nas demais regiões, o tempo apresenta melhora gradual, com diminuição da nebulosidade ao longo do dia”, detalha Raissa.

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Depois da chuva, entre domingo e segunda-feira (13), uma nova massa de ar frio avança sobre o Paraná, reforçando um novo declínio nas temperaturas. No amanhecer de segunda-feira, há previsão de temperaturas abaixo dos 5°C em cidades do Centro-Sul e parte dos Campos Gerais. O frio segue pelo menos até quarta-feira (15), até que a massa de ar frio perca força pelo estado.

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Com informações de Agência Estadual de Notícias.

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chuvas no Paraná clima Paraná condições meteorológicas Frente fria previsão do tempo temperaturas amenas
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