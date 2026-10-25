Chuva no PR: urnas viajam de barco, trator e moto para chegar a eleitores

As fortes chuvas e os consequentes alagamentos que atingem Prudentópolis, na região central do Paraná, obrigaram mesários e voluntários da Justiça Eleitoral a utilizarem tratores, barcos e motocicletas para garantir a entrega das urnas eletrônicas em comunidades isoladas neste domingo (25).

-LEIA MAIS: Lula vence na Austrália e Nova Zelândia; Flávio lidera no Japão e Malásia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo boletim da Defesa Civil Estadual, cerca de 2,5 mil pessoas foram afetadas pelos temporais no município, o que impôs um grande desafio logístico desde as primeiras horas da manhã para a realização do pleito.

Para superar as vias bloqueadas e os rios transbordados, a equipe de voluntários precisou recorrer a diferentes meios de transporte alternativos para que o equipamento chegasse intacto. Na comunidade de Taboão, uma urna precisou ser levada de moto para atravessar um rio, enquanto em Rio do Meio o trajeto foi concluído com o auxílio de um trator.

O esforço se repetiu em outras regiões rurais gravemente afetadas pela água. Em Barra Seca, a travessia de um córrego foi feita a pé por voluntários, que improvisaram uma tábua para carregar o equipamento eleitoral em segurança. Já a situação em Patos Velhos exigiu o uso de um barco, embarcação que não apenas transportou a urna eletrônica, mas também serviu para levar o presidente da seção, os mesários e os próprios eleitores até o local de votação.