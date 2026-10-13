Chuva faz 16 cidades paranaenses atingirem a média do mês em 12 dias

A chuva tem sido intensa nos últimos dias em todo o Paraná. Entre as 47 estações meteorológicas do Simepar com mais de cinco anos de operação, 16 já ultrapassaram nos primeiros 12 dias o volume de chuva médio histórico para todo o mês de outubro. A previsão indica que o risco de tempestades continua até a quarta-feira (14), e reduz gradualmente entre quinta (15) e sexta-feira (16).

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Somente no feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida (12), os volumes de chuva ultrapassaram os 100 mm em cidades como Cascavel (111,2 mm), Cruzeiro do Iguaçu (127,4 mm) e Foz do Iguaçu (147,4 mm). Somado aos valores registrados nos dias anteriores, atingiram a média histórica para todo o mês as estações meteorológicas do Simepar que ficam em Altônia, Assis Chateaubriand, Capanema, Cascavel, Curitiba, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaíra, Laranjeiras do Sul, Loanda, Palotina, Paranavaí, Ponta Grossa, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Telêmaco Borba (confira os valores na tabela abaixo).

As rajadas de vento também foram fortes na segunda-feira, e passaram dos 60 km/h em Altônia (61,2 km/h às 19h45), Assis Chateaubriand (65,9 km/h às 20h15), Campo Mourão (84,6 km/h às 21h45), Cianorte (76 km/h às 21h15), Umuarama (67,7 km/h às 20h30) e no aeroporto de Foz do Iguaçu (66,6 km/h às 18h20). Na madrugada desta terça-feira (13) as tempestades continuaram, e a rajada de vento mais forte foi em Cambará: 65,2 km/h à 1h15.

Na terça, antes mesmo das 8h30, a chuva continuava forte principalmente no Oeste, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro. Já tinham ultrapassado o valor acumulado de 30 mm de chuva no dia as estações do Simepar que ficam em Antonina (30,2 mm), Assis Chateaubriand (34,6 mm), Cambará (46 mm), Jaguariaíva (43 mm), Paranavaí (42,2 mm), e Guaraqueçaba (36,2 mm).

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PREVISÃO

A chuva persiste ao longo de todo o dia nessas regiões, com risco de fortes rajadas de vento, raios e precipitação de granizo. A chuva também volta ao Sudoeste, Centro-Sul, Leste e Campos Gerais, com possibilidade de temporais localizados, porém com menor intensidade.

“Essas instabilidades ocorrem devido à presença de uma extensa área de baixa pressão, perturbações nos médios e altos níveis da atmosfera e um extenso fluxo de calor e umidade que alimenta e serve como combustível para a formação de tempestades em todo o Paraná”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Durante a quarta-feira (14), vão persistir as instabilidades em todas as regiões paranaenses, com maior intensidade na metade norte, especialmente nas cidades que fazem divisa com São Paulo, onde há possibilidade novamente para temporais, com fortes rajadas de vento, queda de granizo e elevada incidência de raios.

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O aquecimento fica mais expressivo nas regiões de divisa com São Paulo, no Noroeste, Norte, Norte Pioneiro e Litoral, com possibilidade para aberturas de sol em diferentes momentos do dia, intercalados com as pancadas de chuva e temporais. As temperaturas mínimas, geralmente registradas no amanhecer, ficam mais altas na metade norte do Paraná e um pouco mais amenas na metade sul (principalmente nas cidades de divisa com Santa Catarina).

Na quinta (15) e na sexta-feira (16), a chuva começa a reduzir gradualmente sobre o Paraná. “O deslocamento de um sistema frontal pelo oceano traz em sua retaguarda uma massa de ar mais fria e seca, trazendo alívio nas instabilidades e até mesmo a possibilidade de sol, especialmente nas regiões mais a oeste do Paraná”, diz Leonardo.

A chuva diminui, mas segue a possibilidade para pancadas de chuva isoladas e trovoadas no Interior. No Leste, Campos Gerais e Norte Pioneiro, há risco de temporais localizados com menor intensidade em relação ao início da semana, mas que também podem trazer chuvas pontualmente intensas e rajadas de vento localizadas.

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Com o avanço da massa de ar frio e seco, as temperaturas começam a reduzir gradualmente entre a quinta e a sexta-feira. “Os ventos que sopram do quadrante sul para norte trarão sensação de frio e redução nas temperaturas mínimas e máximas, principalmente na sexta-feira”, afirma Leonardo.

Estações meteorológicas do Simepar que já ultrapassaram a média histórica de chuva para outubro nos primeiros 12 dias do mês em 2026:

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Cidade: média para outubro / valor em outubro de 2026