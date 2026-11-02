Chuva e ventos derrubam árvore sobre túmulos em cemitério de Florestópolis (PR); veja

Queda ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (2), Dia de Finados, e danificou várias sepulturas, afetando a visitação no local.







As fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos que atingiram Florestópolis, no norte do Paraná, durante a madrugada desta segunda-feira (2), provocaram estragos no Cemitério Municipal. Uma árvore de grande porte caiu sobre diversas sepulturas, causando danos à estrutura dos túmulos.

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O incidente ocorreu justamente no Dia de Finados, data em que tradicionalmente familiares e amigos visitam os cemitérios para prestar homenagens a pessoas que já morreram.





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Foto: Reprodução vídeo/cobra FM Foto: Reprodução vídeo/cobra FM

Com a queda da árvore, a visitação ao Cemitério Municipal poderá ser prejudicada. Os estragos deixaram o local em condições que podem dificultar o acesso de quem pretende visitar os túmulos e prestar homenagens nesta segunda-feira.

Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de sepulturas atingidas nem sobre eventuais medidas para a retirada da árvore e a recuperação dos túmulos danificados.