Chuva e ventos derrubam árvore sobre túmulos em cemitério de Florestópolis (PR); veja
Queda ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira (2), Dia de Finados, e danificou várias sepulturas, afetando a visitação no local.
cobra FM
As fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos que atingiram Florestópolis, no norte do Paraná, durante a madrugada desta segunda-feira (2), provocaram estragos no Cemitério Municipal. Uma árvore de grande porte caiu sobre diversas sepulturas, causando danos à estrutura dos túmulos.
- LEIA MAIS: Dia de Finados: mau tempo altera local de missas em Apucarana; confira
O incidente ocorreu justamente no Dia de Finados, data em que tradicionalmente familiares e amigos visitam os cemitérios para prestar homenagens a pessoas que já morreram.
Com a queda da árvore, a visitação ao Cemitério Municipal poderá ser prejudicada. Os estragos deixaram o local em condições que podem dificultar o acesso de quem pretende visitar os túmulos e prestar homenagens nesta segunda-feira.
Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de sepulturas atingidas nem sobre eventuais medidas para a retirada da árvore e a recuperação dos túmulos danificados.