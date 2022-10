Chuva e vendaval deixam sul em alerta; confira a previsão

Da Redação

A situação não é tão crítica como na semana passada

A semana começa com previsão de chuva forte no Sul do Brasil. Desde o último domingo (9), uma frente fria avança no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Os termômetros também devem baixar nesses estados. O Instituo Nacional de Meteorologia emitiu um alerta.

Para completar a chuva e o frio vem também um vendaval, que deve atingir áreas do PR e de SC, com rajadas de vento entre 50 e 60 km/h. A situação não é tão crítica como na semana passada, em que a previsão indicou vendavais de mais de 100 km/h, mas ainda sim é um alerta importante.



De acordo com o Climatempo, existe ainda a possibilidade de granizo de forma pontual nesses estados. O Inmet soltou um alerta amarelo, indicando “perigo potencial de chuvas intensas” em toda a região centro-sul do Brasil.

Previsão de chuva no Sul do país

O site afirma que os maiores volumes de chuva acontecem no sul, oeste e sudoeste do Paraná, entre a região de Guarapuava e no norte e leste de Santa Catarina. Os volumes acumulados devem variar entre 10 a 100 mm até a próxima quarta-feira (12).

Na última semana, um ciclone extratropical mudou o clima em boa parte do Brasil. Apesar da previsão de granizo, chuva e tempestades, poucas áreas do país foram afetadas de forma intensa pelo fenômeno.

“Formada por um corredor de umidade vindo da Bolívia e do Paraguai associado ao calor e à umidade, as tempestades seguirão atuando, nesta quinta-feira (6), em todo o Sul do País e, de maneira ainda mais ampla, nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. O sul de Goiás e do Mato Grosso, além do sul e sudoeste de Minas Gerais, também serão afetados”, informou o Inmet sobre o ciclone.

🟡 #Atenção: Previsão de geada, amanhã (8), em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



Confira o aviso amarelo 👉 https://t.co/7B2dLTZHRv



Fique atento às orientações da Defesa Civil da sua cidade!#geada #frio pic.twitter.com/zcPKcYdshT — INMET (@inmet_) October 7, 2022

Conforme a previsão, deve chover em Apucarana a semana toda.

