Chuva e fortes ventos derrubam telhado de posto de combustíveis no PR

Da Redação

Teto de posto de combustíveis foi derrubado pelo forte vento

Na tarde desta quinta-feira (27), a chuva e os fortes ventos que atingiram algumas regiões de Curitiba, no Paraná, provocaram grandes estragos. De acordo com a Defesa Civil, os ventos chegaram a 35,6 Km/h.

Na rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, a estrutura de um posto de combustíveis cedeu com o vento. Também no Xaxim, uma árvore caiu em cima de um carro. Não há informações sobre feridos.

Quedas de árvores também foram registradas nas ruas Irmãs Paulinas e Antônio Gasparin, no bairro Novo Mundo.

Queda de árvores

No total, foram registradas 48 solicitações de quedas de árvores, via fone 156 da Prefeitura, nos seguintes bairros: Bom Retiro, Bacacheri, Novo Mundo, Xaxim , Boqueirão, Alto Boqueirão, Juvevê , Boa Vista, Hauer, Capão Raso, Batel, Mercês, Fanny, Guaira e Cristo Rei.

Uma solicitação de entrega de lonas foi registrada, via 156, no bairro Xaxim e outra no bairro Boqueirão, via Central de Operações da Guarda Municipal (153).

O deslocamento de uma frente fria pelo Paraná, deixa o tempo instável nos diversos setores. Curitiba registrou nas ultimas 8 horas, uma quantidade pluviométrica de 4,0 mm de chuva registradas na Estação pluviométrica da Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Batel.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, juntamente com as Administrações Regionais, estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Com informações da Banda B

