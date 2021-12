Da Redação

Chuva de granizo em Guaratuba assusta motoristas; Veja

Imagens de uma forte chuva de granizo registrada no finala tarde deste domingo, 26, na BR 376, KM 677, em Guaratuba, no litoral do estado, estão chamando a atenção nas redes sociais.

Motoristas que passavam pelo local no momento da precipitação precisaram encostar os veículos no acostamento, já que a pista chegou a ficar coberta de pedras de gelo. Eles aproveitaram para registrar algumas imagens. A chuva durou aproximadamente 15 minutos e não causou acidentes.

Veja:

Chuva de granizo em Guaratuba assusta motoristas; Veja - Vídeo por: Reprodução