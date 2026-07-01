Chuva de granizo causa destruição e invade residência no Paraná
Moradores se unem para limpar estragos após correnteza derrubar estrutura nos fundos de casa
Uma forte chuva de granizo causou graves estragos em uma residência localizada na região sul de Cascavel, no Paraná, na tarde desta terça-feira, dia 30. Devido à grande quantidade de gelo acumulada na rua, a pressão sobre a entrada da casa foi tão intensa que o morador não conseguiu segurar a porta, resultando na invasão do imóvel pelo granizo.
O incidente, que causou prejuízos expressivos, ocorreu porque a propriedade fica nos fundos do terreno, em uma área mais baixa que o nível da rua, o que fez com que toda a enxurrada escoasse diretamente para o local.
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Além de inundar os cômodos com gelo, lama e sujeira, a força da tempestade foi suficiente para derrubar uma parede nos fundos da residência. Após o término do temporal, vizinhos e familiares se mobilizaram em uma força-tarefa para remover o entulho e tentar recuperar o imóvel, trabalho que se estendeu devido à gravidade dos danos. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram um balanço financeiro dos prejuízos causados pelo fenômeno meteorológico.
A Defesa Civil do município segue empenhada no atendimento e suporte às famílias atingidas na região. O órgão orienta a população para que, em caso de emergência ou necessidade de auxílio, entrem em contato diretamente por meio do telefone 199.
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