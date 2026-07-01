Chuva de granizo causa destruição e invade residência no Paraná

Uma forte chuva de granizo causou graves estragos em uma residência localizada na região sul de Cascavel, no Paraná, na tarde desta terça-feira, dia 30. Devido à grande quantidade de gelo acumulada na rua, a pressão sobre a entrada da casa foi tão intensa que o morador não conseguiu segurar a porta, resultando na invasão do imóvel pelo granizo.

O incidente, que causou prejuízos expressivos, ocorreu porque a propriedade fica nos fundos do terreno, em uma área mais baixa que o nível da rua, o que fez com que toda a enxurrada escoasse diretamente para o local.

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Além de inundar os cômodos com gelo, lama e sujeira, a força da tempestade foi suficiente para derrubar uma parede nos fundos da residência. Após o término do temporal, vizinhos e familiares se mobilizaram em uma força-tarefa para remover o entulho e tentar recuperar o imóvel, trabalho que se estendeu devido à gravidade dos danos. Até o momento, as autoridades locais não divulgaram um balanço financeiro dos prejuízos causados pelo fenômeno meteorológico.



A Defesa Civil do município segue empenhada no atendimento e suporte às famílias atingidas na região. O órgão orienta a população para que, em caso de emergência ou necessidade de auxílio, entrem em contato diretamente por meio do telefone 199.

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