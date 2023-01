Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chuva com ventos de mais de 70 km/h derruba árvores no Paraná

A chuva que atingiu Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na tarde deste sábado (21), causou alguns estragos pela cidade. Conforme a Defesa Civil, foram atendidas quatro situações de quedas de galhos e de árvores, que chegaram a atingir a rede elétrica.



continua após publicidade .

Conforme dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) indicam que choveu 26,6 milímetros na cidade; os ventos chegaram a 73,4 km/h. Não há registro de feridos.

Alguns imóveis chegaram a ficar sem luz – cerca de 160 unidades. Equipe da Copel trabalham para que o fornecimento de energia elétrico seja retomado.

continua após publicidade .

A cidade de Foz do Iguaçu chegou a registrar temperatura de 33ºC neste sábado, segundo o Simepar.

Previsão do tempo para domingo (22)

De acordo com o Simepar, os paranaenses podem esperar mais chuva no domingo. A população deve ficar atenta a chuvas acompanhadas de descarga elétricas na região oeste do estado.

continua após publicidade .

A temperatura mínima em Foz do Iguaçu deve ser de 24ºC ,e a máxima de 29ºC.

As informações são do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News