Chuva causa estragos na pista de caminhada do Parque do Ingá

Chuva danificou pista de caminhada

A forte chuva que atingiu Maringá, norte do Paraná, na tarde deste sábado (8), causou estragos na pista de caminhada do Parque do Ingá, localizado no centro da cidade.

Com a chuva, parte da pista foi arrancada, porém ninguém ficou ferido. Problema parecido foi registrado no mesmo local, em outra parte da pista, em fevereiro deste ano.

De acordo com a Prefeitura Municipal, uma análise técnica será realizada para fazer as intervenções necessárias no local e que já tem um estudo sendo desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Neste sábado, de acordo com a Defesa Civil, houve inundação perto do bosque, e as avenidas ao redor do parque estão com lama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a orientação aos motoristas e motociclistas é de atenção no local.

As informações são do G1.

