Chuva causa estragos e deixa moradores sem luz no Paraná

Da Redação

A chuva e os ventos fortes registrados na madrugada deste sábado (23) causaram estragos em diferentes municípios do Paraná. Em algumas cidades, como Assis Chateaubriand, houve registro de granizo em diferentes pontos.

continua após publicidade .

Conforme a Defesa Civil, em Maripá, cidade localizada no oeste do estado, mais de mil casas foram atingidas por granizo.

Em Jesuítas, também situada no oeste do Paraná, foram cerca de 100 casas afetadas.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução Facebook

Na capital do Estado, Curitiba, e na Região Metropolitana da cidade, há registro de falta de luz e de postes desligados. Em Londrina, no norte do Paraná, o temporal causou estragos. Conforme informações do Simepar, na Zona Sul de Londrina, os ventos chegaram a 44 km/h.

Em Apucarana, no norte do estado, a pancada de chuva e ventos fortes derrubaram pelo menos seis árvores durante a madrugada deste sábado (23), em Apucarana. O temporal que atingiu cidade de todo o Paraná também afetou o abastecimento na Cidade Alta, conforme a Sanepar.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Houve registro de granizo em Assis Chateaubriand e queda de energia em diferentes pontos da cidade. Conforme moradores da cidade, a chuva durou aproximadamente 15 minutos.

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .





Previsão para sábado (23)



De acordo com o Simepar, neste sábado (23), o tempo segue instável com chuvas isoladas entre as regiões noroeste, norte o leste do estado, porém no decorrer da tarde, o sol aparece entre nuvens nestes setores. Entre o oeste, sudoeste e centro-sul, o dia está começando com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas, mas no decorrer da tarde o sol predominará nas regiões.