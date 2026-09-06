Choro de bebê leva polícia a encontrar médica morta no Paraná; marido foi preso

Vítima foi localizada na noite deste sábado (5); circunstâncias do crime ainda serão esclarecidas

Uma médica de 37 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento em Maringá na noite de sábado (5). O filho dela, um bebê, estava próximo ao corpo quando os policiais entraram no imóvel. As informações preliminares apontam para um possível feminicídio, e o companheiro da vítima é o principal suspeito.

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Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem a criança chorar por um período prolongado, sem que ninguém atendesse no apartamento. A equipe encontrou a Gassi Paola de Souza Mazia sem vida. O Samu e o Corpo de Bombeiros também atenderam à ocorrência.

A suspeita inicial é de que a médica tenha sido morta a facadas. Embora moradores tenham relatado barulhos semelhantes a tiros, as primeiras verificações no imóvel não identificaram sinais de disparos.

Com informações do Plantão Maringá.