Chocante: motociclista 'voa' após colisão contra carro no Paraná

O motociclista teria furado a preferencial

Câmeras de segurança flagraram um grave acidente que aconteceu no município de Paiçandu, na região de Maringá, noroeste do Paraná, e que deixou um motociclista em estado grave. O homem teria furado a preferencial.

Conforme informações, o motociclista dirigia pelo cruzamento da Avenida Independente com a Avenida Ivaí, quando furou a preferencial e atingiu um carro. Com o forte impacto da colisão, o homem foi arremessado para o alto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e a vítima encaminhada para o Hospital Santa Casa, em Maringá, com ferimentos graves. O motorista do carro também teve ferimentos e foi levado até o Hospital São José, em Paiçandu.

A Polícia Militar (PM) de Paiçandu atendeu a ocorrência. Assista o flagrante do acidente: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações RicMais.



