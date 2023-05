Chocante: carro de piloto é atingido por pedra durante corrida no PR

Da Redação

O motorista Gustavo Magnabosco não ficou ferido

Uma câmera instalada no interior de um carro de corrida capturou o momento em que o veículo foi atingido por uma pedra na manhã deste domingo (14), no Autódromo de Cascavel, no Oeste do Paraná. O acidente aconteceu durante a 2ª etapa do Marcas Brasil Racing (MBR).

De acordo com informações, tudo começou quando o carro do piloto Fausto De Lucca passou sobre uma pedra, que estourou o cárter e esparramou óleo em um "curvão" da pista. No total, dezoito carros derraparam no local e cinco não conseguiram continuar na prova após baterem.

Imagens capturadas no interior carro de Gustavo Magnabosco, que estava logo atrás de Fausto De Lucca, registraram o momento em que o para-brisa do veículo foi atingido pela pedra. As imagens são chocantes, e mostram o momento em que o objeto passa a centímetros do rosto do piloto.

A pedra, que tinha cerca de cinco quilos, atingiu o encosto do banco do carro e quebrou o encosto. "Fiquei em choque. Só Deus, aquilo foi uma bomba, se pega em mim de qualquer forma, me mata", desabafou Magnabosco.

Assista:

Vídeo por: Reprodução

A suspeita é que a pedra tenha ido parar dentro da pista na volta anterior. Outros acidentes foram registrados no autódromo na sexta-feira (12), durante os treinos livres.





Fonte: Informações Catve.com

