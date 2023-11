Chefe do tráfico movimentava R$ 400 mil por semana, segundo Gaeco

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ocorrida na terça-feira (14), terminou com a prisão do chefe do tráfico de drogas em Londrina, norte do Paraná. Segundo o grupo investigativo, o preso movimentava aproximadamente R$ 400 mil por semana.

O Gaeco informou que 15 pessoas foram presas durante a operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro através da venda de drogas na região. Ao todo foram 93 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão. Dois estão foragidos.

Os mandados foram cumpridos simultaneamente em endereços de Cambé, Ibiporã, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Curitiba, Itapema (SC), Paranaíba (MS), Marília (SP) e Goiânia (GO).

As investigações apuram a possível constituição de uma associação criminosa estabelecida na região de Londrina, que possuiria ramificações nos estados de São Paulo, Goiás e Santa Catarina, atuando na prática de usura, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

O homem que chefiava o grupo morava em um condomínio de luxo no Bairro Gleba Palhano, na região sul de Londrina.

Os agentes apreenderam carros de luxo, jet ski, joias, dinheiro em espécie, celulares e 12 imóveis - alguns de luxo - foram sequestrados por ordem judicial comprados com o dinheiro do tráfico.

