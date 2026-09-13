Chefe da 48ª Ciretran de Pitanga morre após acidente no centro da cidade
Acidente envolveu dois carros e aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Mercado Pérola
O chefe da 48ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), João Cionek, de 43 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (13), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Pitanga.
A batida entre um Ford Ka e um Chevrolet Onix aconteceu em frente ao Mercado Pérola.
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Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local. No entanto, os socorristas constataram o óbito no local.
A morte do chefe do Detran de Pitanga causou forte comoção entre moradores e autoridades locais. A polícia isolou o trecho para os trabalhos de perícia.
A suspeita inicial é de que Cionek tenha sofrido um mal súbito. A hipótese ainda será investigada pelas autoridades.
Com informações NH Noticias
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