Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
FATALIDADE

Chefe da 48ª Ciretran de Pitanga morre após acidente no centro da cidade

Acidente envolveu dois carros e aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Mercado Pérola

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chefe da 48ª Ciretran de Pitanga morre após acidente no centro da cidade
Autor João Cionek e veículo envolvido em acidente - Foto: Reprodução/ NH Notícias

O chefe da 48ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), João Cionek, de 43 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (13), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Pitanga.

A batida entre um Ford Ka e um Chevrolet Onix aconteceu em frente ao Mercado Pérola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente entre Fiat Prêmio e Uno deixa duas crianças feridas em Ivaiporã

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local. No entanto, os socorristas constataram o óbito no local.

A morte do chefe do Detran de Pitanga causou forte comoção entre moradores e autoridades locais. A polícia isolou o trecho para os trabalhos de perícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A suspeita inicial é de que Cionek tenha sofrido um mal súbito. A hipótese ainda será investigada pelas autoridades.

Com informações NH Noticias

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Ciretran Pitanga João Cionek morte súbita notícias locais perícia policial Pitanga
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV